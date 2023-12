Feyenoord - PSV live kijken? Hier vind je een gratis livestream

Op zondagmiddag staan de titelkandidaten Feyenoord en PSV tegenover elkaar. Wil je de wedstrijd live zien, maar heb je geen abonnement op ESPN? Ontdek hier hoe je Feyenoord - PSV gratis kunt bekijken.

Waar wordt Feyenoord - PSV uitgezonden?

Op zondag 3 december om 12:15 uur begint de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. De titelhouder zal in eigen huis moeten winnen van de Eindhovenaren om de titelrace spannend te houden. Het verschil is nu zeven punten.

De topper wordt uitgezonden op ESPN 1, het kanaal dat bij veel providers gratis is. Heb je geen televisieabonnement en dus ook geen toegang tot ESPN? Dan is er nog een andere manier om gratis naar Feyenoord - PSV te kijken.

Feyenoord – PSV gratis kijken

Met behulp van de dienst Canal Digitaal kun je de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV alsnog kosteloos live zien. Canal Digitaal is een aanbieder van digitale televisie. Als je een weekabonnement afsluit, krijg je toegang tot meer dan 60 zenders, inclusief alle ESPN-kanalen, zoals ESPN 1.

Je kunt het abonnement op Canal Digitaal op elk gewenst moment opzeggen zonder kosten. Wanneer je binnen de proefperiode van een week opzegt, wordt er daadwerkelijk niets in rekening gebracht. Om jezelf te verifiëren is het alleen nodig om eenmalig € 0,01 uit te geven.

Gratis livestream Feyenoord - PSV

Hier is hoe je de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV gratis kunt bekijken via Canal Digitaal:

Bezoek de registratiepagina van Canal Digitaal. Vul je persoonlijke gegevens in. Voer een verificatiebetaling van 1 cent uit. Ga naar https://livetv.canaldigitaal.nl en log in met je gegevens. Klik op 'Sport' en selecteer de livestream van Feyenoord - PSV.

Je kunt de wedstrijd op verschillende manieren bekijken, want Canal Digitaal heeft een smartphone-app en de Canal Digitaal TV-app is beschikbaar op diverse smart-tv's. Kijken via je webbrowser (zoals Google Chrome) kan ook.

Kosten na de proefperiode

Als je tevreden bent, wordt het Canal Digitaal-abonnement na een week omgezet in een standaardabonnement van € 14,95 per maand. Hiermee krijg je toegang tot de zenders ESPN 1, ESPN 2, ESPN 3 en ESPN 4. Bovendien zijn televisie-uitzendingen beschikbaar in zowel live- als on-demand, zodat je gemiste uitzendingen tot 7 dagen na de uitzending kunt terugkijken.