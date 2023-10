Ajax-AZ live kijken? Hier vind je een gratis livestream

Zondag om 14.30 uur wordt in de Amsterdam Arena Ajaz-AZ gespeeld. Wil jij deze wedstrijd graag op je smartphone of televisie zien, maar heb je geen ESPN? We leggen hier uit hoe je gratis kunt kijken.

Waar wordt Ajax-AZ uitgezonden?

Ajax beleeft een rampseizoen, terwijl AZ juist heel goed presteert. De club uit Alkmaar begint als favoriet, maar misschien weet Ajax eindelijk zijn verdediging op orde te krijgen en weten de geplaagde Amsterdammers te verrassen.

Zondag om 14:30 uur begint de derby tussen Amsterdam en Alkmaar. Helaas wordt de wedstrijd niet uitgezonden op ESPN 1, het kanaal dat bij veel providers gratis beschikbaar is. Je kunt de wedstrijd Ajax – AZ live kijken op ESPN 3 – en daar is een abonnement voor nodig.

Gratis livestream Ajax-AZ



Toch kun je Ajax-AZ gratis kijken. Dit kan via Canal Digitaal, een aanbieder van digitale televisie. Als je kiest voor een gratis abonnement van een week, dan heb je toegang tot meer dan 60 zenders, waaronder ESPN 3.

Het Canal Digitaal-abonnement is op elk moment gratis opzegbaar. Zeg je het binnen de week proeftijd op, dan wordt er ook daadwerkelijk niets in rekening gebracht. Om jezelf te verifiëren is het alleen nodig om eenmalig € 0,01 uit te geven.

Gratis Ajax-AZ kijken via Canal Digitaal? Zo doe je dat



Ga naar de registratie-pagina van Canal Digitaal. Vul je persoonlijke gegevens in. Doe een 1-cent betaling, als verificatiemethode. Navigeer naar livetv.canaldigitaal en log in met je gegevens. Klik op 'Sport' en je vindt de livestream van Ajax-AZ.

Kosten na je proefperiode

Indien je tevreden bent, wordt het Canal Digitaal-abonnement na een week omgezet in een standaard abonnement van € 14,95 per maand. Dit omvat het volledige ESPN-aanbod, inclusief de zenders ESPN 1, ESPN 2, ESPN 3 en ESPN 4. Bovendien zijn televisie-uitzendingen beschikbaar: live en on demand. Je kunt een gemiste uitzending tot 7 dagen na uitzending terugkijken.