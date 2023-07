Auto verkopen? Doe dit eerst!

Nieuwe auto op het oog? Dan is het natuurlijk een kwestie om de oude zo snel mogelijk te verkopen. Vaak is er dan de haast om de deal zo snel mogelijk rond te maken, zodat de nieuwe auto aangeschaft kan worden. Maar dit is ook meteen een valkuil, door deze manier van handelen blijft er vaak veel geld liggen. Wat je dus eigenlijk eerst moet doen alvorens over te gaan tot het op de markt brengen van je auto? Lees snel verder.

Poets het op

Een inkoppertje, maar toch iets wat veel autoliefhebbers verzaken is het oppoetsen van een auto. Tegenwoordig is er veel meer dan alleen even door de wasstraat. Je kunt een auto echt een behoorlijke waardestijging laten doormaken door het door een professioneel bedrijf te laten waxen en te polijsten. Je zult zelf ook versteld staan van het effect. Ook het herstellen van krassen op je auto is vandaag heel goed mogelijk zonder dat je de hele auto over hoeft te spuiten.

Reinig het goed

Bij de verkoop van een huis moet je een appeltaart in de oven zetten voor een lekkere geur, aldus de makelaars. Bij een auto is een appeltaart bakken niet zo’n goed idee. Maar een luchtverfrisser kan nooit kwaad, al laat dit niet de héle geur bepalen. Wanneer er in een auto gerookt is of wanneer er veel huisdieren in vervoerd zijn, dan zit er een geur in. Die kan zelfs niet door de beste luchtverfrisser worden gemaskeerd. Het is dan aan te raden de auto professioneel te laten reinigen door een bedrijf. Het ruikt niet alleen frisser, maar het ziet er ook zo uit.

De foto’s

De beste manier om een auto tegenwoordig te verkopen is natuurlijk online. De markt is hier gigantisch en letterlijk grenzeloos. Om je te onderscheiden van de concurrentie is het wel aan te raden om een mooie locatie te kiezen bij zonnig weer. Zelf echt geen fotografietalent? Dan is het niet vreemd om een (auto)fotograaf in te huren. Dit gaat waarschijnlijk zoveel meerwaarde opleveren dat het zichzelf wel weer terugbetaalt.

Kortom; in die nieuwe auto zie je jezelf waarschijnlijk al rijden, maar vergeet je oude niet goed te verkopen. Ga hierbij grondig te werk en kies de juiste stappen om ervoor te zorgen dat je zeker weet dat je alles eruit haalt wat erin zit qua waarde. Dit kost wellicht even net iets meer werk, maar zorgt er wel voor dat de opbrengst vele malen hoger is. Pas wel op, maak de auto niet te mooi want dan ontstaat het risico dat je spijt krijgt van de verkoop!