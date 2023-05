Gratis Formule 1 Monaco kijken met Viaplay doe je zo

Benut ‘10 dagen gratis Viaplay’ om de Formule 1 Grand Prix van Monaco gratis te kijken. Zo werkt deze tijdelijke aanbieding.

Gratis F1 Monaco kijken

Let goed op, want deze aanbieding is een beetje verstopt. Hij staat niet op de frontpage van de Viaplay-website, je moet een speciale link gebruiken. Neem een abonnement via de onderstaande link en je kijkt gratis naar de F1 Grand Prix van Monaco en Spanje.

Via deze link kijk je gratis Viaplay tot 4 juni 2023. Benut die periode om kosteloos naar de Formule 1-race in Monaco (28 mei) en Spanje (4 juni) te kijken, of schakel in voor andere sporten zoals Premier League en Bundesliga voetbal en darts.

Formule 1 kijken met Viaplay werkt op je telefoon, computer, de meeste smart-tv’s en streaming apparaten zoals Chromecast en Apple TV.





Maandelijks abonnement Viaplay

De 10 dagen Viaplay zijn ook echt gratis, mits je het abonnement binnen 10 dagen opzegt. Bevalt Viaplay jou zo goed dat je wilt blijven kijken, dan hoef je niets te doen en wordt het abonnement na 10 dagen automatisch omgezet in een maandelijks abonnement van 15,99 euro per maand. Opzeggen kan op elk moment.

Weet je nu al dat Viaplay blijft kijken, neem dan meteen een goedkoop jaarabonnement. Dan bespaar je elke maand een paar euro.