Zo geniet je optimaal van Formule 1

Het Formule 1-seizoen is weer begonnen en dat betekent dat je weer kunt gaan genieten van de snelle acties van Max Verstappen. Wordt hij opnieuw wereldkampioen, of wordt het toch nog een spannende concurrentiestrijd?

In ieder geval kun je ook in Nederland weer kijken naar Formule 1, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Formule 1 was jarenlang te zien via het sportkanaal van Ziggo, Ziggo Sport. Maar daar maakte Viaplay een einde aan door de rechten van Formule 1, darts en andere sporten op te kopen. Daarom heb je nu een Viaplay-abonnement of een abonnement op F1 TV Pro nodig om te kijken naar de sport.

Formule 1 live kijken

Als je wilt gaan genieten van Formule 1, dan zijn er een paar manieren om naar de wedstrijden te kijken. De gemakkelijkste manier om in het Nederlands naar de racesport te kijken, is door een abonnement te nemen op Viaplay. Deze kun je afsluiten bij de verschillende providers, zoals bijvoorbeeld KPN, Ziggo of T-Mobile Thuis, of nog beter, via een vergelijkingssite als Providercheck.nl. Je betaalt na het afsluiten van je tv en internetabonnement de abonnementskosten voor Viaplay gewoon via je provider. In sommige gevallen kun je daardoor ook een korting verkrijgen. Het is uiteraard ook mogelijk voor F1 TV abonnementen van andere aanbieders te kiezen, zoals F1 TV Pro en F1 TV Access.

Formule 1 kijken via Viaplay

Veruit de meeste mensen die in Nederland naar de Formule 1 kijken, hebben een Viaplay abonnement afgesloten. Je krijgt bij dit abonnement niet alleen de toegang tot het kijken van de Formule 1, maar bijvoorbeeld ook tot het kijken van darts, basketbal en de beste films en series. Het programma van Viaplay bestaat uit het uitzenden van de vrije trainingen, de kwalificatie en uiteraard de spannende wedstrijden zelf. In Nederland is Amber Brantsen de presentatrice van de uitzendingen. De commentatoren zijn Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. In de studio wordt het programma aan elkaar gepraat door experts zoals Christijan Albers en Tom Coronel. Zij geven hun kijk op de wedstrijden.

Daardoor moet je wel een aantal bekende namen zoals Olav Mol en Jack Plooij missen. De twee zijn nog wel te horen op hun eigen zender, Grand Prix Radio. Maar of dat nog lang zal duren, valt te betwijfelen. Viaplay heeft namelijk ook de radiorechten gekocht.

Formule 1 kijken via F1 TV Pro

Niet iedereen is even gecharmeerd van de analisten en commentatoren van Viaplay tijdens de Formule 1-wedstrijden. Daarnaast zijn er nog wel eens technische problemen. Mocht je de wedstrijden liever via een ander kanaal willen bekijken, dan is dat zeker mogelijk. Eén van deze zenders is F1 TV Pro. Je betaalt er zo’n 65 euro per jaar voor. Daarmee ben je weliswaar goedkoper uit dan bij Viaplay, maar heb je geen toegang meer tot het kijken van andere sporten. Toch heeft F1 TV Pro ook behoorlijk wat voordelen.

Je kunt namelijk zelf alle beelden regisseren, doordat je van verschillende camera’s kunt schakelen. Daarnaast kun je ook gebruikmaken van opties voor live timing en kun je meekijken met de coureurs via onboard beelden.

F1 TV Access

Een andere aanbieder om te overwegen is F1 TV Access. Dit is in Nederland verreweg de goedkoopste aanbieder voor Formule 1 tv kijken. Je betaalt hier 3 euro per maand voor, of je kunt een jaarabonnement met korting nemen. Bij deze aanbieder kun je alleen maar de herhalingen van eerder uitgezonden races bekijken. Live Formule 1 kijken is er niet bij, terwijl dat juist is waar de meeste kijkers op af komen. Je kunt ook de herhalingen van verschillende Formule 1 raceklassen bekijken. Dat kan relatief saai zijn, dus kun je deze zender beter kiezen voor ‘erbij.’

We raden je dan ook aan om te kiezen tussen twee opties. Zo kun je F1 TV Pro afsluiten en gebruikmaken van de opties die F1 TV Access biedt, want deze zitten ook gratis in het pakket van F1 TV Pro. Een andere optie is het afsluiten van een Viaplay abonnement, zodat je de toegang hebt tot meer sporten dan alleen Formule 1, maar ook films en series. De keuze maak je uiteraard op grond van je wensen en eisen, en op basis van de inhoud van je portemonnee (ook niet onbelangrijk).