De autoverzekering en de premie: een moeilijke berekening

In dit bericht bespreken we de factoren die een rol spelen bij het berekenen van de autoverzekeringspremie. Die wordt in 2023 wat duurder.

Het nieuwe jaar brengt behoorlijk wat nieuwigheden mee. De autoverzekering blijft echter ook in 2023 verplicht. Wel wordt de autoverzekering in 2023 wat duurder. In tijden waarin alles duurder wordt, inclusief de auto en de herstelkosten, mag dat eigenlijk niet verbazen. Verzekeraars moeten meer kosten maken en uiteindelijk moet men dat wel in de premie verrekenen. Naast de mogelijke kosten die de verzekeraar moet vergoeden, speelt ook het risico een belangrijke rol bij het bepalen van de premie. En daarbij houdt men rekening met verschillende factoren. We bespreken de factoren die een rol spelen bij het berekenen van de autoverzekeringspremie.

Dekking en eigen risico

Het feit is dat de prijs van de autoverzekering sterk kan verschillen. Dat heeft niet alleen veel te maken met de diverse verzekeringsvormen (WA, WA+ en allrisk), maar ook met de inhoud van de verzekeringspolis. Het is soms mogelijk om verzekeringspolissen helemaal naar wens samen te stellen. En standaardpolissen van verschillende verzekeraars kunnen ook sterk van elkaar verschillen. Hoe dan ook geldt: des te meer je van de verzekeraar kan krijgen, hoe meer je over het algemeen voor je verzekering zal betalen. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een hoger eigen risico of een kortere nieuwwaarderegeling kan je besparen op de autoverzekering.

Meer kilometers, meer betalen

Een andere factor die een rol speelt, is hoeveel kilometer je op jaarbasis aflegt. Dat is met name het geval bij de zogeheten kilometerverzekeringen, verzekeringen waarbij je betaalt op basis van hoeveel kilometer je per jaar rijdt. Toch houden ook andere verzekeraars hier vaak rekening mee. Gebruik je de auto zakelijk? Dan neemt men aan dat je de auto intensiever gebruikt en dit wanneer het druk is op de weg. Het risico op een schadegeval is met andere woorden groter en dus zal je wat meer betalen.

Locatie en andere risicobepalende factoren

Verder kan ook de locatie waar je woont en/of werkt een rol spelen bij het berekenen van de prijs van de autoverzekering. In de Randstad gebeuren er nu eenmaal meer ongelukken dan in het charmante dorpje Hindeloopen. Het aantal schadevrije jaren en het aantal jaren rijervaring zijn ook belangrijk. Volgens het informatieportaal WA houdt men zelfs rekening met strafrechtelijke veroordelingen en rijontzeggingen. De verzekeraar zal je altijd vragen om een vragenlijst in te vullen. Op basis van je antwoorden kan de verzekeraar vervolgens bepalen hoeveel jij voor de verzekering dient te betalen.

Leeftijd speelt een rol

Op je achttiende ben je nog een ongeleide bom testosteron. Je bent zo jeugdig dat je liters alcohol naar binnen giet en dat je de hele nacht feest, waarna je achter het stuur kruipt. Natuurlijk geldt dit niet voor iedere jongere, integendeel, maar de cijfers tonen wel aan dat jongeren vaker betrokken zijn bij ongelukken. Daarom is de autoverzekering duurder voor jongeren. Naarmate je ouder wordt, neemt het risico op een ongeval af en wordt de autoverzekering goedkoper.

Maar je mag ook niet te oud zijn, want na verloop van tijd takel je af. Je ziet wat minder goed en je reflexen zijn niet meer wat ze geweest zijn. Dus wordt de autoverzekering weer wat duurder als je ouder wordt. Volgens de financiële vergelijkingssite Geld.nl is de autoverzekering het goedkoopste op je 65ste verjaardag. Dit is uiteraard een gemiddelde en zal niet voor iedereen kloppen. Er spelen nu eenmaal talloze andere factoren een rol.

Voordelen en kortingen bij autoverzekeraars

Ten slotte zijn er ook verzekeraars die kortingen en voordelen toekennen. Je kan bijvoorbeeld een korting krijgen als je per jaar betaalt in plaats van per maand. Of als je ook andere verzekeringen afsluit bij dezelfde verzekeraar, bijvoorbeeld de AVP-verzekering en de inboedelverzekering. Het beleid met betrekking tot dergelijke commerciële kortingen verschilt per verzekeraar. Het is een van de redenen waarom het zeker aan te raden is om premies te vergelijken.