SEAT Ibiza private lease: 3 redenen waarom dit de perfecte lease auto is

Private lease wordt steeds populairder, en dat is niet voor niets! Met private lease kun je tegen een vast bedrag per maand onbezorgd genieten van alle voordelen van een nieuwe auto zonder hoge kosten. De extra kosten die komen kijken bij het bezitten van een auto zitten al bij de prijs inbegrepen. Je hoeft alleen nog zelf te tanken. Je bepaalt zelf de looptijd van je leasecontract. Zo kun je kiezen voor looptijden van 24, 36, 48 of zelfs 60 maanden.

Kies je voor private lease? Je kunt kiezen uit diverse merken, modellen en kleuren. Een van de meest populaire keuzes is bijvoorbeeld SEAT Ibiza private lease: een sportieve, zuinige auto die je overal heen brengt. En zo’n nieuwe SEAT rijdt je met private lease al vanaf 350 euro per maand.

Je perfecte lease auto kiezen

Met private lease kies je dus zelf je nieuwe wagen uit zoals je dat bij de dealer ook zou doen wanneer je een auto aan gaat schaffen. Op zoek naar een stijlvolle gezinsauto? Dan is er de SEAT Leon. Of wil je een stoere, maar compacte SUV private leasen? Neem dan eens een kijkje naar de SEAT Arona. Wil je een auto die vrijwel alles kan? Dan zit je met SEAT Ibiza private lease altijd goed. Waar je ook naar op zoek bent, er is altijd een lease auto die bij jouw wensen en eisen past.

Je kunt je lease auto natuurlijk helemaal stylen zoals jij dat wil. SEAT Ibiza private lease is namelijk niet alleen verkrijgbaar met benzine-, diesel- of aardgasmotor, maar je hebt ook de keuze uit talloze extra opties om je lease auto helemaal naar jouw smaak te maken. Denk aan de kleur, het interieur, de velgen en verschillende upgrade pakketten.

SEAT Ibiza private lease: strak en sportief

SEAT Ibiza private lease is een van de meest populaire keuzes. Deze sportieve SEAT kenmerkt zich door zijn scherpe lijnen, mooi afgewerkte rondingen en iconische grill. Van binnen is de SEAT Ibiza net zo sportief als dat deze auto er van buiten uitziet: een modern maar ruim interieur, strak dashboard en stijlvolle details zorgen ervoor dat deze compacte auto als een luxe wagen aanvoelt.

Klein? Zo voelt een SEAT Ibiza absoluut niet

Hoewel je met SEAT Ibiza private lease in eerste instantie een kleine auto denkt te hebben, zal je snel merken dat je eigenlijk weinig inlevert op comfort en ruimte. Met meer dan 350 liter ruimte in de kofferbak heb je namelijk één van de ruimste bagageruimtes van alle auto’s in de compacte klasse. Ook levert de SEAT Ibiza je meer dan voldoende beenruimte op, zowel voorin als achterin. Met vijf mensen op pad gaan is zeker geen probleem voor deze ruime, praktische auto.

Een zuinige stadsauto met SEAT Ibiza private lease

De SEAT Ibiza is een echte alleskunner. De auto is een lichtgewicht en voelt daardoor wendbaar aan. Dankzij zijn compacte formaat is het dan ook de perfecte stadsauto. Maar ook als je kiest voor SEAT Ibiza private lease om langere afstanden te rijden zit je comfortabel in deze bolide. Dankzij de zuinige motor hoef je je met deze krachtpatser geen zorgen te maken om torenhoge benzinekosten.