Een auto kopen: wat te overwegen bij de financiering

Als je de loterij of het casino niet wint, kun je je meestal niet zomaar een auto veroorloven. Daarom financieren de meeste mensen de aankoop van een auto met een banklening. Hier moet je rekening mee houden.



Veel mensen dromen van een geweldige, nieuwe auto. Vooral nu elektrische en hybride voertuigen steeds meer op de voorgrond raken, zodat we op lange termijn een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van het milieu. En het feit dat de technologie in de auto-industrie zich enorm heeft ontwikkeld, zorgt er ook voor dat menig autobezitter een nieuw model wil.

Geen wonder, auto's die tegenwoordig nieuw uit de fabriek rollen zijn uitgerust met de meest verbazingwekkende software, waarmee uiterst veilig en tegelijkertijd comfortabel kan worden gereden. Dit wordt gewaarborgd door intelligente besturingssystemen die de mens achter het stuur al veel verantwoordelijkheden ontnemen. Ze passen zich bijvoorbeeld automatisch aan de heersende lichtomstandigheden aan, hebben automatische afstandsmeters ingebouwd of herkennen zelfs wanneer de bestuurder moe wordt en het risico op een ongeval toeneemt. Er zijn dus veel goede redenen om een nieuw voertuig aan te schaffen.

Maar aan al deze innovaties hangt natuurlijk een prijskaartje. Als je de loterij of het casino niet wint, kun je je meestal niet zomaar een auto veroorloven. Sommige mensen hebben misschien voldoende spaargeld, maar dat is niet de standaard in dit land. Daarom financieren de meeste mensen de aankoop van een auto met een banklening.

Hier leggen we precies uit hoe dit werkt, wat je erover moet weten en welke alternatieven er zijn.

Belangrijke overwegingen voordat u een auto koopt

In principe is het natuurlijk geweldig dat er tegenwoordig verschillende manieren zijn om je een hoogwaardige auto te kunnen veroorloven, zelfs als je geen grootverdiener bent. Helaas moet u in veel gevallen, afhankelijk van de verbindingen met het openbaar vervoer of de uren waarop u werkt, over een eigen voertuig beschikken. Dus hoewel het een kwestie van geld is, hebben veel mensen geen andere keuze dan een auto te kopen. Anderzijds zouden degenen die slechts af en toe een auto nodig hebben, moeten overwegen lid te worden van een car-sharing club om een auto tegen gunstige voorwaarden te kunnen lenen wanneer dat nodig is.

Als je beslist een auto wilt kopen, heb je de keuze om dat particulier te doen, bijvoorbeeld via advertenties, of via een betrouwbare dealer. Je kunt er vaak ook terecht voor jaarauto's en tweedehands voertuigen, maar dat hangt allemaal af van jouw wensen en eisen. Overweeg in detail welke voorzieningen je niet kunt missen en welke daarentegen gewoon leuke extra's zijn die jouw auto idealiter zou moeten hebben. Zo kun je de zoekopdracht beperken, maar ook aanpassen aan je eigen budget.

Zelfs als je vooraf besluit tot een aankoop op afbetaling, is de vraag hoeveel euro je maandelijks aan aflossingen kunt investeren van essentieel belang. Niet alleen jouw uiteindelijke financieringsplan hangt hiervan af, maar uiteindelijk ook je voertuigkeuze. Als je financiële mogelijkheden onvermijdelijk afnemen, nemen ook de aankoopkosten af. In sommige gevallen moet je ook een bepaald deel van de aankoopprijs contant betalen voordat de afbetalingen voor de rest beginnen. Je moet dus goed nadenken over je financiële positie. Als je zich een te hoge aflossing toestaat, kunnen er later grote problemen ontstaan als je achterloopt met de betaling.

En er is nog een ander punt dat niet vergeten mag worden: de aankoopkosten of de afbetaling van de lening zijn zeker niet het einde van het verhaal. Dit aspect wordt vaak onderschat bij de eerste aanschaf van een eigen auto. Je moet ook verzekeringskosten en voertuigbelastingen in je maandelijkse kosten opnemen. Bovendien moet rekening worden gehouden met het voortdurende waardeverlies door slijtage. Bovendien heb je altijd een zekere financiële buffer nodig voor eventuele reparaties.

Hoe werkt kredietfinanciering?

Een auto financieren betekent een kredietovereenkomst tekenen voor het aankoopbedrag en maandelijks aflossen tot alles is afbetaald. Het contract kan ofwel met de bank van de autodealer ofwel met een onafhankelijke kredietinstelling worden gesloten. Alle grote kredietbanken bieden standaard kredietprogramma's aan voor autoaankopen. De voorwaarden kunnen echter verschillen en daarom is vergelijking sterk aanbevolen. Financieringsplannen zijn er in veel verschillende vormen, sommige al vanaf 50 euro per maand. Zoals gezegd wordt het bedrag beïnvloed door zowel de beoogde looptijd als de aankoopprijs zelf. Reguliere looptijden liggen tussen de 12 en 84 maanden, maar in uitzonderlijke gevallen bieden banken ook een langere periode aan. Kijk goed naar de voorwaarden zodat je kunt uitrekenen wat de totale kosten zullen zijn door de rente die de bank in rekening brengt.

Waar veel mensen zich echter niet echt bewust van zijn, is dat de bank officieel de feitelijke eigenaar van de auto blijft totdat deze volledig is betaald. De bank betaalt immers ook voorschotten aan de dealer en heeft zekerheid nodig voor het geval u, de klant, de maandelijkse termijnen niet betaalt. Bij ernstige wanbetaling op de herfinanciering kan het reeds gedeeltelijk afbetaalde voertuig zelfs door de bank in beslag worden genomen. Daarom is het des te wenselijker om een vrij korte looptijd van de lening overeen te komen, zodat de eigendomsrechten snel op uzelf overgaan. Natuurlijk hangt het uiteindelijk altijd af van je financiële mogelijkheden welk bedrag je per maand in de aflossing van de lening kunt steken en hoe snel je deze volledig kunt afbetalen.

Het loont altijd om te vergelijken

En niet alleen met de bank, maar ook met de autodealer en het automerk. Sommige fabrikanten bieden 0 procent financiering voor bepaalde modellen als marketinginstrument. Bovendien kan het zijn dat je op lange termijn beter af bent met een lease-auto. Je kunt dit gemakkelijk berekenen op onafhankelijke vergelijkingswebsites door bepaalde parameters in te voeren.

Een leasingcontract kan ook worden gesloten voor een zeer korte periode van twee of drie jaar. Dit betekent dat je geen groot risico neemt als je slechts voor onbepaalde tijd een auto nodig hebt. In dit geval hoef je je ook geen zorgen te maken over de latere doorverkoop, u brengt uw model gewoon terug naar de leasedealer. De leasedealer dekt ook eventuele reparatiekosten en vele extra's, zodat de financiële planning voor de lessee zeer hoog is. Een ander voordeel is dat je altijd toegang hebt tot nieuwe automodellen, terwijl de afbetalingen zelfs fiscaal aftrekbaar zijn.