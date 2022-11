Simkaart in je auto gebruiken: wat mag wel en wat niet?

Connectiviteit is inmiddels gemeengoed geworden in de samenleving. Het vindt ook steeds meer zijn weg naar auto’s. Je ziet er namelijk steeds meer met een ingebouwde internetverbinding. Dit zorgt ervoor dat ze ‘connected’ zijn en met de buitenwereld kunnen communiceren. Connectiviteit is al niet meer weg te denken uit auto’s en het ziet ernaar uit dat vanaf 2023 vrijwel alle nieuwe auto’s connected zijn.

Het eCall veiligheidssysteem

Auto’s zijn sinds 2018 al ‘connected’ te noemen, doordat fabrikanten uit de Europese Unie sinds 1 april dat jaar verplicht zijn om het veiligheidssysteem eCall in alle nieuwe auto’s te installeren. Bij eCall wordt er een simkaart in de auto ingebouwd die bij ongevallen automatisch contact opneemt met de alarmcentrale. Dit moet een zogenoemde slapende simkaart zijn die alleen verbinding met het mobiele netwerk maakt om data uit te wisselen over het ongeval.

Auto’s met ingebouwde connectiviteit

Steeds meer mensen willen in hun auto kunnen internetten, naar hun persoonlijke playlist luisteren of de navigatie gebruiken om bij hun bestemming te komen. Hier is natuurlijk wel wifi voor nodig. Veel automerken spelen hierop in door auto’s te ontwikkelen met ingebouwde connectiviteit.

Ze rusten nieuwe auto’s uit met speciale modems en bieden er een internetabonnement bij aan. Het gaat niet om een reguliere simkaart zoals bij een telefoon, maar eentje die speciaal gemaakt is voor in de auto. Hierdoor kan je onderweg via een wifi-verbinding muziek streamen en downloaden of de navigatie instellen. Het nieuwe 5G-netwerk zal internet in de auto nog beter en sneller maken.

Hoe werkt internet in je auto?

Je kan op verschillende manieren internetten in je auto. Bijvoorbeeld door met je smartphone een hotspot te maken of door een simkaart met data in een MiFi-router of dongel te steken. Deze apparaten maken zo verbinding met een wifi-netwerk.

097-nummers voor internet in de auto

Apparaten die verbinding maken met wifi via een simkaart kregen eerst nog een 06-nummer. Maar doordat hier niet genoeg van zijn, heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten dat 06-nummers alleen maar mogen worden gebruikt voor mobiel bellen. Voor internet in de auto mogen alleen zogenoemde 097-nummers worden gebruikt.

Telecomaanbieders zijn verplicht om ervoor te zorgen dat consumenten 097-nummers gebruiken. Maar dat is lastig te controleren. Daarom moeten ze in hun leveringscontract opnemen dat het voor klanten verboden is om 06-nummers te gebruiken.

Ze moeten hun klanten hiervoor ook 097-nummers aanbieden. Dat kan met losse simkaarten met een 097-nummer of door het 06-nummer te wijzigen in een 097-nummer. Zo kan iedereen ook in de toekomst internet in de auto blijven gebruiken.