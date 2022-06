Zijn refurbished auto's de toekomst?

Autofabrikanten zoals Renault zijn steeds vaker op zoek naar mogelijkheden om auto's te gaan hergebruiken. Ze willen meer circulair gaan werken en zijn daarom ook bezig met het bouwen van fabrieken waar gebruikte auto's weer als nieuw gemaakt kunnen worden. Dit doen zij door gebruikssporen aan te pakken en onderdelen te vervangen voor nieuwe of schonere onderdelen. Deze refurbished auto's kunnen vervolgens weer verkocht worden als bijna nieuwe auto's.

De inspiratie voor refurbished auto's begon bij de populariteit van refurbished elektronica, zoals smartphones, tablets en laptops. Deze als nieuw functionerende elektronica is minder milieubelastend en ook nog eens een stuk goedkoper dan nieuwe producten.

Renault is druk bezig om zijn fabriek in Frankrijk zo aan te passen dat er 45.000 gebruikte auto's weer bijna zo goed als nieuw de fabriek uit rollen. Daarbij richt het zich op auto's met een leeftijd van 3 tot 5 jaar oud. Bij deze auto's voeren zij kleine werkzaamheden uit, zoals het herstellen van deukjes, nieuwe onderdelen en de auto een flinke poetsbeurt geven.

Of deze refurbished auto's een succes worden, is nog afwachten. Alles valt of staat met de kosten van het vernieuwen van de auto's. Transportkosten zijn een belangrijke kostenpost, daarom is het voor Renault vooralsnog alleen interessant om auto's uit Frankrijk om te toveren tot refurbished auto.

Bij refurbished elektronica, zoals laptops, is dit een stuk gemakkelijker, omdat bijvoorbeeld transportkosten een stuk lager liggen. Hierdoor is het aantrekkelijker om ook apparaten uit verder gelegen landen te importen om te refurbishen. Deze laptops zijn een stuk goedkoper dan nieuwe maar werken vaak nog net zo goed en zien er vaak nog als nieuw uit. Hierdoor kun je gemakkelijk browsen, een filmpje kijken of een game spelen op je laptop. Een gokje wagen wordt net als refurbished ook steeds populairder op de laptop of smartphone. Zo is elke online casino Nederland goed te bereiken op een willekeurige smartphone, of deze nou refurbished is of niet.