Waarom je bijna nooit meer een auto wint

Tot een paar jaar geleden zag je het regelmatig bij spelshows op televisies en ook in het online casino won je regelmatig de hoofdprijs; een mooie auto. Maar de auto is tegenwoordig helemaal uit als hoofdprijs en steeds minder aanbieders geven je nog een sportwagen cadeau als je de hoofdprijs te pakken hebt. Er komen tegenwoordig steeds meer geldprijzen voor in de plaats.

Geld in plaats van een auto

Vooral de casino’s en loterijen gaven voorheen nog wel eens een mooie auto weg. Maar dat is tegenwoordig steeds minder het geval. Er zijn steeds meer manieren bij gekomen om flink wat geld te winnen. Zo is het mogelijk dat je opeens de jackpot van een miljoen wint en op die manier miljonair wordt. Dat gaat ten koste van de auto, want die wordt opeens een stuk minder vaak verloot. Helemaal onmogelijk is het niet, want sommige loterijen verloten nog steeds auto’s. Speel black jack online om mee te dingen naar geldprijzen, als het winnen van een auto voor jou niet het belangrijkste is, of als je deze zelf wilt kopen met een gewonnen geldbedrag.

Voorgaande jaren kon je een auto winnen bij Holland Casino en andere online spelaanbieders. Maar doordat er meer legale online casino’s bij zijn gekomen waar je hoge bedragen kunt winnen, is de auto als hoofdprijs een beetje uit de gratie geraakt. Soms is het nog wel mogelijk om een auto te winnen, maar dat gebeurt wel steeds minder vaak.

Wat is er gebeurd met de auto als hoofdprijs?

Waar je tien jaar geleden allerlei banners zag om een mooie Mercedes of BMW te winnen, is dat tegenwoordig veel minder het geval. Dat komt vooral doordat de gokmarkt de afgelopen tien jaar flink is veranderd. Tegenwoordig moeten online casino’s een vergunning hebben van de Nederlandse Kansspelautoriteit om hun spelaanbod aan te mogen bieden. En steeds meer loterijen en online casino’s kiezen ervoor om prijzengeld (ter waarde van een nieuwe auto) uit te keren in plaats van een auto te verloten. Toch is het nog wel mogelijk om er eentje te winnen; soms kun je deze nog winnen als welkomscadeau om nieuwe spelers aan te trekken.

De auto is daarmee lang niet meer zo populair als vroeger. Maar dat betekent niet dat je daarom niet aan een nieuwe auto kunt komen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om veel geld online te winnen en daarvan alsnog een nieuwe auto te kopen. De bedragen zijn daar hoog genoeg voor. Zo zijn er statistieken bekend van winnaars uit Scandinavië, zoals Finland en Noorwegen, waar spelers miljoenen wonnen. Een man uit Finland won zelfs 17 miljoen euro en ook een Noorse jongeman was op één slag 11 miljoen euro rijker. Daar kun je zelfs gerust meerdere Rolls Royce van kopen!

Belasting betalen over auto’s

Een andere reden waarom auto’s steeds minder vaak worden verloot, is vanwege de belasting die je erover moet betalen. Als je een auto wint, moet je als winnaar kansspelbelasting betalen over bedragen hoger dan 449 euro. Je moet 30,1 procent van de waarde van de auto afstaan. Vaak hebben winnaars dat geld niet zomaar klaarliggen. Daarom gebeurt het vaak dat een organisator of een loterij zelf de belasting erover betaalt.