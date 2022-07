Waarom Lexus wél 10 jaar standaard garantie geeft en andere automerken niet

Spannend nietwaar, het kopen van een nieuwe of gebruikte auto? Je hebt je research gedaan, bent zeker van je keuze en verheugt je op vele probleemloze kilometers. Maar toch knaagt er iets. Wat als er hoge onderhoudskosten aankomen, of dure reparaties? Je kunt die akelige twijfel wegnemen door te kiezen voor de zekerheid van een goede garantie. Dit is wat je er over moet weten.

Hoeveel garantie krijg je op een auto? Dat loopt uiteen van 12 maanden Bovag-garantie op een occasion tot tussen de 2 en 4 jaar fabrieksgarantie op een nieuw exemplaar. Best vreemd eigenlijk, want van een moderne personenauto mag je verwachten dat hij veel langer meegaat. Gelukkig zijn er merken die dat begrijpen.

Lexus: maak 10 jaar garantie de nieuwe standaard

Een daarvan is Lexus, dat sinds dit jaar 10 jaar garantie biedt op al zijn modellen. Van een auto mag je meer verwachten dan van een laptop, mobiele telefoon of een setje oortjes, vindt de Japanse premiumfabrikant. Daarom heeft Lexus zijn concurrenten via een paginagrote krantenadvertentie opgeroepen om óók 10 jaar te geven.

Maar wacht, waar zijn de venijnige addertjes onder het gras? Die moeten ergens diep in de voorwaarden zijn weggestopt. Het simpele antwoord is: nee, de beruchte kleine lettertjes zijn er niet. Lexus geeft écht 10 jaar of 200.000 kilometer garantie. Op zijn nieuwe auto’s, maar ook op zijn gebruikte.

Lange garantie kun je doorgeven

Oké, oké, er zijn een paar voorwaarden, maar die zijn niet meer dan logisch. Om voor 10 jaar garantie in aanmerking te komen, moet een Lexus bij de dealer worden onderhouden (na iedere beurt krijg je er weer een jaar bij). Voor een gebruikte Lexus geldt dat deze de 10 jaar nog niet is gepasseerd en dat de kilometerstand onder de 200.000 ligt. Begrijpelijk.

Want ja, de lange garantie op een Lexus kun je gewoon doorgeven aan de volgende eigenaar. Bijvoorbeeld: een 3 jaar oude Lexus IS 300h heeft nog steeds 7 jaar garantie over. Dat biedt een occasionkoper aangenaam veel zekerheid en zorgt er bovendien voor dat de restwaarde van de auto lekker hoog blijft.

Lexus is het betrouwbaarste merk

Maar hoe kan het nou dat Lexus wél 10 jaar garantie biedt en andere automerken niet? Dat heeft alles te maken met het vertrouwen dat de fabrikant in zijn producten heeft. Een volkomen terecht vertrouwen, want Lexus voert al jarenlang wereldwijd de betrouwbaarheidsranglijsten aan, zoals die van het onderzoeksbureau J.D. Power.

Wil je meer weten? Je kunt alles lezen over de 10 jaar garantie van Lexus op lexus.nl. Daar vind je ook een overzicht van alle modellen en occasions met deze garantie.