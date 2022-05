Snel mobiliteit nodig, maar niet vast willen zitten aan een lang contract? Dit zijn de voordelen van shortlease!

Heb je behoefte aan een tijdelijke mobiliteitsoplossing of wil je voor een langere periode een auto leasen? Bij VWP Shortlease is dit mogelijk! Of het nu gaat om een benzine of elektrische aangedreven auto, handgeschakeld of automaat, alles is mogelijk. Zo rijd je altijd in de meest zuinige en nieuwe modellen, wel zo prettig in deze tijd. Zo ben je niet alleen lief voor je eigen portemonnee, maar ook voor het milieu.

De voordelen van shortlease

Shortlease heeft een aantal opvallende voordelen, voor zowel private als zakelijke lease. Je gaat een overeenkomst aan voor een zelf te bepalen korte looptijd, hierdoor blijf je flexibel en loop je enkel risico om lang aan een overeenkomst vast te zetten. Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk een auto te kiezen die belastingtechnisch een voordeel heeft vanwege de lage bijtelling. In dit geval geldt hoe lager hoe beter. Voor een beginnend ondernemer is het ook uitermate geschikt. Je hoeft geen cijfers aan te leveren ten behoeve van de acceptatie, een particuliere klant heeft als voordeel dat er geen melding gemaakt wordt bij het BKR zodat dit niet ten koste gaat van je maximale hypotheek.

In alle gevallen neemt shortlease het risico weg van een langdurige lease verplichting. Blijkt dat je de auto toch niet langer dan een aantal maanden (of nog veel korter) nodig hebt, dan kun je deze simpelweg weer inleveren bij VWP Shortlease. Zo voorkom je dat er een dure auto op de parkeerplaats staat die toch niet wordt gebruikt. Kortom, shortlease biedt een aantal grote voordelen

Is shortlease iets voor mij?

Het leasen van een nieuwe auto of bedrijfswagen gaat vaak gepaard met meerdere afwegingen. Zo kan het zijn dat een nieuwe medewerker tijdelijk een zakelijke auto nodig heeft om naar het werk te reizen, of is er op projectbasis behoefte aan een auto. Het is ook mogelijk om privé te shortleasen. Shortlease biedt onder iedere omstandigheid een gemakkelijke en flexibele uitkomst. Zo is het al mogelijk om binnen één dag mobiel te zijn, hoe handig is dat?!

Een auto leasen zonder hypotheekbeperkingen

Bij VWP Shortlease is het mogelijk om flexibel een auto te leasen zonder BKR toetsing vooraf. De laatste jaren is private lease enorm in populariteit gestegen en bieden vrijwel alle automaatschappijen deze mogelijkheid aan. Veel mensen realiseren zich echter niet dat het leasen van een auto bij een reguliere automaatschappij invloed heeft op de maximale hoogte van je hypotheek. Per 1 april 2022 zijn deze regels nog strenger geworden en worden vanaf dan alle nieuwe autoleasecontracten voor 100% van de totaalsom berekend in plaats van de 65% voor die tijd. Doordat VWP Shortlease geen gebruik maakt van de BKR toetsingsmethode heeft die geen invloed op de maximale hoogte van de hypotheek!



Wat is het verschil tussen Operational lease & Financial lease?

Een vraag die vaak wordt gesteld aan een leasemaatschappij is: wat is het verschil tussen Operational lease & Financial lease. Het kenmerkende verschil tussen beide leasevormen is dat er bij financial lease de auto na afloop door jou overgenomen kan worden, en dus jouw eigendom wordt. Wanneer je kijkt naar Operational lease dan is dit nooit het geval. In de financial leasevorm betaal je de auto eigenlijk in termijnen af, vergelijkbaar met een hypotheek op een koopwoning. Maandelijks wordt er een bedrag afgesproken met de maatschappij voor deze aflossing, de auto kan dus je uiteindelijke eigendom worden.

Operational lease heeft als grote voordeel dat de leasemaatschappij eigenaar van de auto is en blijft, daarom zijn zowel de kosten voor wegenbelasting, onderhoud, banden en eventueel verzekering voor de leasemaatschappij. Daarnaast loopt de leasemaatschappij het restwaarde risico. Na afloop van de afgesproken leaseperiode kun je daarom de auto weer inleveren.

Wil je meer weten over shortlease of de mogelijkheden eens bespreken met één van de shortlease experts? Laat je vrijblijvend informeren door één van onze leaseadviseurs om samen met jou naar de beste mobiliteitsoplossing kunnen kijken!