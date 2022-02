Dit zijn de beste raceauto’s voor beginnende coureurs

Ja, ze zijn langzamer, maar als je net begint is dit eigenlijk een goede zaak. Het dwingt je om elk grammetje prestatie uit de auto te persen. Als je met een beperkt budget wilt gaan racen, zijn dit de beste auto's voor jou. Wellicht kun je ze zelfs krijgen met behulp van private lease!

Mustang

Koop geen nieuwe Mustang, dit zal namelijk een dure grap zijn. Heb je een fors budget? Dan zou je hier natuurlijk wel voor kunnen kiezen, maar voor dit meeste beginnende coureurs zal dit niet tot de mogelijkheden behoren. Koop daarom een goedkoper model van dit merk die 20 tot 30 jaar oud is. Hier kun je vervolgens mee leren rijden, waarna je vanaf dat punt verder kunt gaan. Als je er klaar voor bent, voeg dan wat veiligheidsuitrusting toe in de auto en ga racen in een willekeurig aantal series.

Camaro of Firebirds

Net als de Mustang zijn Camaro's en hun broeders de Firebirds van Pontiac een goedkope en krachtige manier om te beginnen. Deze auto’s zullen echt waar voor je geld zijn, wat natuurlijk enorm belangrijk is. Je kunt hier overal mee racen, wat natuurlijk ook het geval zou zijn als je een Mustang zou kopen. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om te rijden in een bepaalde serie die echt exclusief gewijd is aan de goedkopere Mustangs en Camaro’s. Zo kun je het opnemen tegen echte soortgenoten.

Mini

Het race-erfgoed van de Mini Cooper gaat echt al jaren terug. John Cooper bouwde in zijn tijd namelijk al een paar van de allerbeste Formule 1 auto’s. Daarnaast versloegen de allereerste Mini’s met enige regelmaat de veel krachtigere en grotere auto’s op de racebanen in Europa. Tegenwoordig zou dit nog altijd het geval kunnen zijn, al heet de Mini Cooper inmiddels wel wat anders. Vanwege juridische redenen heet het nu namelijk MINI, met alleen maar hoofdletters dus. De huidige modellen zouden daarentegen alsnog kunnen winnen van de tegenstanders tijdens de races.

Nissan 350Z

Als je op zoek bent naar een raceauto met goede prestaties dan is de 350Z van Nissan zeker een goede optie, dit is op dit gebied namelijk echt geen onbekende. Het race-erfgoed van dit model gaat niet voor niets al decennia terug, zo racete Paul Newman bijvoorbeeld in het verleden met de Z. Tegenwoordig is het nog altijd een prominente keuze onder de coureurs met een beperkt budget, waar zelfs een hele serie aan gewijd is. Hier kun jij dus ook aan meedoen als je een Nissan 350 Z hebt gekocht.