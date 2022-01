De beste auto casino spellen van het jaar

In online casino’s zijn er dus ook online casino spellen met auto als thema. Zo zijn er een aantal populaire spelontwikkelaars, zoals Microgaming, Playtech, NetEnt en Novomatic die een aantal gokkasten hebben waarin auto’s de verhaallijn zijn. En ook deze online games zijn echt de moeite waard om eens te spelen als je van auto’s houdt. Je kunt je in de meestal online casino’s gemakkelijk aanmelden binnen een paar minuten. Daarna stort je een bedrag. Vaak is dit minimaal 10 of 20 euro. Daarna heb je vaak te maken met een welkomstbonus, wat natuurlijk helemaal leuk is. Die kun je dan ook gelijk inzetten en dan kun je beginnen met het spelen. Je kunt snel zoeken naar bepaalde slots en als je bijvoorbeeld de titel weet van een leuke gokkast die jij wilt gaan spelen, dan kun je dit makkelijk intypen in de zoekbalk.

Wij zetten een aantal leuke en spannende auto casino spellen op een rijtje die zeker de moeite waard zijn om te spelen als je van auto’s houdt.

Drive: Multiplier Mayhem

Dit is een videoslot van de populaire makers NetEnt en het speelt zich af in een denkbeeldige toekomst. Je bent op zoek naar winnende symbolen tijdens het racen door straten. Dit zorgt voor enorm veel spanning. Je hebt te maken met Wilds, multipliers en gratis spins waarmee je jouw tegenstanders kunt verslaan. Wie weet zorgt die extra stoot Nitro ervoor dat jij een mooie prijs binnen kunt halen.

Rally 4 Riches

Deze gokkast is gemaakt door de populaire spelontwikkelaar Play’n Go. Al ging hier wel het een en ander aan vooraf. Ze namen namelijk wel een risico toen ze met het idee kwamen om een fruitmachine te combineren met een rallysport. Dit hoor je niet vaak. Misschien is dat wel de reden dat het spel zo leuk is. Je krijgt pas te maken met echte rallyactie in de bonusronde. Die vindt plaats als je achter het stuur van een rallyauto plaatsneemt. Je kunt dan megaprijzen verzamelen terwijl je door een bergachtig landschap racet. Haal je de finish als eerste? Dan mag je ook meespelen met het Jackpot Bonusspel. En als het je dan ook nog eens lukt om op de hoogste tree van het podium te belanden, dan mag je jouw prijs ook met 1000 vermenigvuldigen.

24 Hour Grand Prix



Deze gokkast is gemaakt door spelontwikkelaar Red Tiger. De verhaallijn is gebaseerd op de in 1966 verreden 24 uur van Le Mans. Dit kun je terugzien in de film Ford vs. Ferrari. De vormgeving is in retrostijl. De details en de geluidseffecten die worden gebruikt bij deze gokkast passen perfect bij het jaar 1966. Het is dan ook een geheel, alles klopt en past bij elkaar. Tijdens dit spel zie je allemaal auto’s voorbijvliegen, zoals de Ford GT40, de Ferrari 330 P3 en de 275 P2.

Wild Chase: Tokyo Go

Dit is een video slot van Quickspin, dit is een Zweeds bedrijf. Het spel gaat over een spannende ontsnapping na een overval die gelukt is in de Japanse hoofdstad. Hetgeen wat gestolen is bestaat uit exclusieve horloges, diamanten en andere luxe juwelen. Dit spel gaat er vooral om dat je snel door de straten van Tokyo raced, wat een doolhof lijkt van wolkenkrabbers met neonreclames. Het spel heeft een bijzondere vormgeving wat het spelen van dit spel ook weer extra avontuurlijk maakt.

Crazy Cars

Je kent vast wel de leuke animatiefilm Cars, waarin auto’s worden verwerkt als personages. Hierna kwam het autospel Crazy Cars op de markt, wat gebaseerd is op de verhaallijn van Cars. Vooral de echte fans van Cars zullen de overeenkomsten zien tussen de rode en de blauwe auto in dit casino spel. Als je meedoet met die auto casino spel, heb je te maken met vijf winlijnen. Je kunt meespelen vanaf 5 cent, tot maximaal 10 euro per draai. Het spel is niet bepaald moeilijk en heeft een hoog uitbetalingspercentage tot boven de 96 procent. Ook biedt het spel leuke extra’s, zoals de ‘mystery wilds feature’. Er rollen dan autobanden over het scherm die zogenaamde ‘wilds’ achterlaten op de rollen. Het spel biedt ook diverse opties in het spel waarmee je een gratis extra draai kunt verdienen.

Dit is pas een kleine greep uit de auto casino spellen die er zijn, maar dit zijn zeker een paar van de beste auto casino spellen!