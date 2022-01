Om deze redenen moet je winterbanden gebruiken

Niet alleen voor sneeuw en ijs

Wist je dat all-season- of zomerbanden erg hard worden als het buiten koud is? Omdat effectieve tractie afhankelijk is van banden die zacht en kneedbaar zijn tegen het wegdek, kunnen harde banden de oorzaak van een ongeluk zijn in de winter. Bij koud weer, zelfs op droge wegen, biedt het zachtere, flexibelere rubber dat wordt gebruikt bij de constructie van winterbanden dat allerbelangrijkste dat all-season banden verliezen als het buiten koud is. Vertaling? Zelfs op droge wegen werken winterbanden beter in de winter. Ga je autoverzekering vergelijken en vergelijk vervolgens ook winterbanden voordat je ze koopt.

Verbeterde functionaliteit van veiligheidssysteem

Nooit eerder hebben auto's zo hard gewerkt om bestuurders en hun gezinnen te beschermen. Tegenwoordig worden zeer geavanceerde stabiliteitscontrolesystemen, remcontrolesystemen en zelfs gevarendetectiefuncties zoals automatisch remmen vóór een botsing steeds gebruikelijker. Onthoud: antiblokkeerremmen, elektronische remkrachtverdeling, tractiehulp en stabiliteitscontrolesystemen zorgen niet voor tractie. Ze helpen eenvoudigweg het gebruik van de beschikbare tractie te maximaliseren. Voorzie deze systemen van meer fysieke grip door winterbanden te installeren, en ze zullen beter werken om je veilig te houden. Het veiligheidssysteem van je auto zal dus beter functioneren als je gebruik maakt van winterbanden als het buiten koud en guur is.

Compromisvrij

Winterbanden hebben zowel een flexibele rubbersamenstelling als een uniek oppervlakteontwerp dat exclusief is gemaakt voor gebruik op sneeuw, smeltende sneeuw en ijs en bij lage temperaturen. Zonder compromissen voor andere seizoenen, zullen bestuurders profiteren van aanzienlijk meer tractie tijdens acceleratie, met name kortere remafstanden en een drastische toename van de richtingsstabiliteit bij snelheid. Waar all-season banden een beetje goed zijn in de hitte en een beetje goed in de kou, zijn winterbanden gespecialiseerd in rijden in koude klimaten, en dat zul je echt merken als je ze gebruikt in de winter.

Langere levensduur

Het spreekt voor zich, maar alsnog is dit het vermelden waard. Als je overstapt op een set winterbanden, verleng je namelijk de levensduur van je andere banden. Dit komt doordat je ze in de winter niet gebruikt en dan dus in je garage plaatst. Dit kan helpen de initiële kosten van je winterbanden te compenseren. Veel automobilisten geven er de voorkeur aan hun winterbanden op een set zwarte stalen velgen te monteren. Je andere banden en velgen kun je dan weer onder je auto laten plaatsen als het winterweer afgelopen is in Nederland.