Dit zijn de coolste Amerikaanse auto's die hier niet te koop zijn

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody

Voor 81.000 dollar - omgerekend zo'n 71.000 euro - koop je in de Verenigde Staten een Dodge Challenger Hellcat. Een lekker ouderwetse muscle car met een 6,2-liter supercharged V8 en een vermogen van 717 pk. Zijn CO2-uitstoot willen we niet eens weten, maar die is ongetwijfeld genoeg om de hypothetische Nederlandse prijs ver boven de 2 ton uit te tillen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de Hellcat hier niet wordt geleverd. Wat je wel zou kunnen doen, is een vakantie boeken in de VS - wel eerst online een ESTA aanvragen - en dan een Challenger Hellcat huren. Pas op voor de cops!

Chevrolet Corvette Stingray

Oké, nu worden we nóg jaloerser op de Amerikanen. Want een Chevrolet Corvette Stingray kost in 'the land of the free' slechts 62.000 dollar. Nog niet eens 55.000 euro dus voor een bonafide supersportwagen. Eentje met een V8-motor achterin - precies zoals de Europese concurrentie - en een vermogen van bijna 500 pk. Van de plastiekerige styling moet je houden, maar als je in 2,9 seconden naar 100 km/h schiet, ben je snel vergeten dat de achtste generatie Corvette niet moeders mooiste is. Wil je nog meer vermogen? Dan heeft Chevrolet de 659 pk sterke Corvette Z06 voor je.

Ford F-150 Lightning

In Nederland begrijpen we geen zak van de Amerikaanse obsessie voor pick-up trucks. Bij ons is de Kia Niro de bestverkochte nieuwe auto. Aan de overkant van de Atlantische Oceaan is dat al decennialang de Ford F-150; een full-size pick-up met een lel van een laadbak, waarin je - met een beetje proppen - best een Kia Niro kunt vervoeren. De pick-upmarkt is conservatief. Des te verrassender is de gloednieuwe, elektrische Ford F-150 Lightning, die in Amerika als warme broodjes over de toonbank vliegt. En dat snappen we. De stekkertruck heeft 571 pk, 1050 Nm, gaat in 4,5 tellen naar 100 en haalt een bereik van 480 kilometer.

Lincoln Navigator

Zouden Amerikaanse gezinnen echt zoveel ruimte nodig hebben? Want waar wij de kinderen naar school brengen in een Skoda Fabia, daar rollen soccer moms in de VS met een Lincoln Navigator richting het schoolplein. Ze zijn een guilty pleasure van ons: die 5,5 meter lange Amerikaanse suv's met een ladderchassis en een gulzige V6 of V8. In Europa vinden we de Range Rover een belachelijk grote suv, maar als je er ooit eentje naast een Lincoln Navigator, Chevrolet Tahoe of Cadillac Escalade ziet staan, dan verdwijnt-ie bijna in het niets.

Cadillac CT5-V Blackwing

Wij moesten ook gelijk aan Darkwing Duck denken, maar die vampirische eend heeft hier niets mee te maken. De Cadillac CT5-V Blackwing is de overtreffende trap van de CT5-V. Een beetje zoals de BMW M5 CS staat tot de 'gewone' M5, met het verschil dat de CT5-V Blackwing een volledig andere motor heeft dan de CT5-V. Die laatste moet het doen met een V6'je, terwijl in die eerste een gigantisch V8-hart klopt. Een supercharged 6,2-liter achtcilinder met niet minder dan 677 pk. Daar kan de M5 CS met zijn miezerige 635 pk niet aan tippen ...