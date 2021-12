De 5 beste apps voor navigatie

De keuze voor een navigatie-app kan afhankelijk zijn van het doel, bijvoorbeeld een vakantie of een toeristische route met bezienswaardigheden. De keuze kan echter ook afhankelijk zijn van het vervoermiddel. Ben je alleen met een auto onderweg, of rijd je met een caravan, in een camper, bus of truck? Bedenk je dat er onderweg geen WiFi beschikbaar is en dat een mobiel abonnement of gewoon sim only abonnement met weinig data snel op kan raken als je constant deze apps gaat gebruiken.

1. Google Maps

De meest bekende en de meest gebruikte app door autobezitters. Heel geschikt voor dagelijks gebruik en met realtime GPS-navigatie. Toch is er de laatste tijd ook veel kritiek. Na de update zijn er nogal wat gebruikersproblemen ontstaan. Uiteraard wordt hier dagelijks aan gewerkt. Ga je veel gebruikmaken van deze app? Neem dan iets meer data in je bundel, dus zorg dat je voldoende data kiest bij het bestellen van een sim only.

2. Flitsmeister

Heel populair onder gebruikers die het gaspedaal nogal eens te diep indrukken. Met deze app proberen ze een snelheidsboete te voorkomen en in de meeste gevallen lukt dat ook. Gebruikers zijn over het algemeen zeer tevreden en roemen op de snelle meldingen.

3. Waze

Volgens veel mensen de beste app voor gebruik op de weg. Een goede up-to-date routeplanner die alle files moeiteloos ontwijkt. Het enige puntje van kritiek komt van gebruikers die elektrisch rijden. Openbare oplaadpunten zijn in deze app nog niet zichtbaar.

4. ANWB Onderweg & Wegenwacht

Een hele praktische alles-in-1 app met file- en verkeersinformatie, een tankapp, een parkeerapp en natuurlijk de wegenwacht.

5. Sygic GPS Truck & Caravan

De reviews van gebruikers liegen er niet om. Deze app is uitermate geschikt voor mensen die rondrijden in een (flinke) camper. Ze kunnen bij het plannen van de route rekening houden met de hoogte van de camper en gebruiken een tablet voor mooi groot beeld. Onder de tevreden gebruikers bevinden zich ook veel vrachtwagenchauffeurs.