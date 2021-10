Wat zijn de beste auto’s voor in een stad?

Toyota Aygo

De Toyota Aygo wordt op dezelfde productielijn gemaakt als de Peugeot 108 en Citroën C1 en als je op zoek bent naar een stadsauto die leuk is om in te rijden en goedkoop is om mee te rijden, dan zul je met geen van de drie de verkeerde keuze maken. Als we echter moesten kiezen tussen deze stadsauto's, zou ons geld naar de Aygo gaan. Hij ziet er niet alleen goed uit met zijn kenmerkende 'X'-front-end, hij is ook goed uitgerust en wordt ondersteund door een uitstekend dealernetwerk.

Hyundai i10

De nieuwste Hyundai i10 is zo goed, we denken dat het een van de beste stadsauto's is die er op dit moment te koop is. Het is eigenlijk vrij groot voor een stadsauto, maar het heeft een kleinere voetafdruk dan een Opel Corsa, wat de opname hier rechtvaardigt. Het is goedkoop om te rijden, met een keuze uit 1,0- en 1,2-liter benzinemotoren. De meeste Hyundai i10-modellen zullen een handgeschakelde vijfversnellingsbak hebben, maar de producent biedt ook een automatische versie aan. Het is eigenlijk een geautomatiseerde handgeschakelde versnellingsbak die niet de meest gelikte is, maar hij doet het werk als je niet zelf kunt of wilt schakelen.

Renault Twingo

Ruimte is alles in stadsauto's. Elke liter ruimte is belangrijk en daarom besloot Renault iets anders te proberen met zijn eigenzinnige Twingo van de derde generatie. De motor is achterin geplaatst - in plaats van voorin - waarbij het vermogen naar de achterwielen gaat. In theorie laat dit meer binnenruimte over voor mensen en allerlei andere dingen.

Volkswagen Up

De Volkswagen Up is al bijna een decennium te koop, maar het is nog steeds een van de beste stadsauto's die te koop zijn. Het deed de stadsautomarkt echt op zijn grondvesten toen het in 2012 arriveerde. Vóór de Up waren stadsauto's nogal ellendige zaken die je alleen kocht als je echt niets beters kon betalen. De Up is echter een werkelijk briljante kleine auto. Met wiel-op-elke-hoek-verpakking kun je zonder al te veel klachten vier volwassenen in de Up persen, en de machtige 1,0-liter motor zorgt ervoor dat hij niet tot stilstand komt zodra je een steile heuvel bereikt.