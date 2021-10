Elektrisch rijden? Dit moet je weten over je autoverzekering

Autoverzekering voor je elektrische auto

Als je een geëlektrificeerde auto aanschaft, heb je de keuze uit drie soorten: hybride, plug-in hybride of volledig elektrisch. Welke soort je ook rijdt, een elektrische auto is vaak nieuw en vrij duur. Grote kans dat je er dus zuinig op wilt zijn. Welke dekking je hiervoor kiest is van belang.

In Nederland ben je sowieso verplicht een WA-verzekering af te sluiten. Maar reparaties aan je elektrische auto zijn vaak erg duur, een volledig casco dekking is daarom vaak het advies. Daarmee verzeker je niet alleen schade aan de auto van een ander, maar ook aan je eigen auto. Ook als je die schade per ongeluk zelf hebt veroorzaakt.

Je betaalt voor een elektrische auto vaak meer premie dan voor een auto op diesel of benzine. Hoeveel meer dit is, verschilt erg per verzekeraar. Dit komt doordat de reparatiekosten voor een elektrische auto vaak hoger zijn. Helemaal als dit om een reparatie van de accu gaat.

Waar let je op bij verzekeren elektrische auto

Je autoverzekering vergelijken bij een elektrische auto is dus zeker verstandig om te doen van tevoren. Dan weet je tenminste zeker dat je de meest voordelige autoverzekering voor jouw situatie hebt afgesloten. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken waar je op kunt letten bij het verzekeren van je elektrische auto:

Als je kiest voor de volledig casco dekking, dan kun je de aanvullende ‘drie jaar aanschafwaardegarantie’ overwegen. Hiermee krijg je tot drie jaar na de aankoopdatum de aanschafwaarde terug op het moment dat je auto total loss is verklaard of gestolen is.

Let er ook op dat de laadkabel van je elektrische auto is meeverzekerd. Dit is niet altijd het geval.

Maak je gebruik van een gehuurde accu? Dan valt deze vaak niet onder dekking voor accessoires. Check dit van tevoren.

Heb je een eigen laadpaal op de oprit staan? Check dan ook of je woonverzekering deze dekt bij schade of diefstal. De laadpaal is namelijk niet verzekerd onder je autoverzekering.

Nieuwwaarderegeling bij je elektrische auto

Zoals hierboven al staat, is het belangrijk om bij het kiezen van je autoverzekering te letten op de nieuwwaarderegeling, ook wel aanschafwaardegarantie genoemd. Met deze regeling krijg je een bedrag vergoed op het moment dat je auto gestolen is of je hem total loss rijdt. Dit bedrag is dan hoog genoeg om een dezelfde auto nieuw te kopen. Vaak is deze regeling standaard bij verzekeraars één jaar. Deze periode kun je dus ook met twee jaar extra verlengen. Je betaalt hier uiteraard extra premie voor, maar dan ben je wel deze periode er zeker van dat je auto goed is verzekerd.