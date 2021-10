Veel onderweg met de auto? Hier kun je goedkoop tanken

Goedkoop tanken doe je zo



De brandstofprijzen kunnen ontzettend verschillen per regio en tankstation. Daarbij veranderen ze ook constant. Dit komt doordat de olieprijs bijna dagelijks verandert. Nu de brandstofprijzen duurder zijn dan ooit, is het fijn om bij jou in de buurt zo goedkoop mogelijk te tanken. Dat moet je tenslotte toch. Bij Independer kun je met de brandstofprijzen check zien welke tankstation bij jou in de buurt de goedkoopste literprijs heeft. Je vult je postcode in, selecteert je brandstof en vervolgens krijg je direct een overzicht van de 5 meest volledige tankstations.

Goedkoop tanken en tankstations

Naast dat je de literprijzen met de brandstofprijzen check kunt opzoeken, kun je de kosten van het tanken ook drukken door slim je tankstation te kiezen. Tankstations langs de snelweg, zoals Shell, BP of de Esso zijn vaak namelijk duurder dan wanneer je niet langs de snelweg tankt. Daarbij heb je ook bemande en onbemande tankstation. Bij onbemande tankstations liggen de brandstofprijzen vaak ook lager. Denk bijvoorbeeld aan Tango of TinQ. Kleine moeite, maar dat merk je vaak wel in je portemonnee.

Besparen op autokosten

Naast dat je slim om kunt gaan met de brandstofprijzen, kun je ook op andere autokosten besparen. Zoals je autoverzekering. Een autoverzekering afsluiten moet namelijk iedereen. In Nederland ben je verplicht minimaal een WA-verzekering te hebben voor je auto. Dus dan kun je dat maar beter zo goedkoop mogelijk doen. Hoe? We geven je hieronder 3 tips: