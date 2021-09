Nieuwe auto? Zo installeer je Android Auto

Hoe installeer je Android Auto op je Android telefoon?



Android Auto staat helaas niet in de Google Play Store, omdat Android Auto officieel nog niet in Nederland verkrijgbaar is. Gelukkig is het vrij simpel om Android Auto alsnog te installeren. Om Android Auto überhaupt te kunnen installeren, heb je tenminste Android 5.0 (oftewel Lollipop) nodig. Anders kun je het besturingssysteem niet gebruiken. Bij Android 10 staat Android Auto al standaard geïnstalleerd en hoef je de applicatie dus niet vooraf te downloaden.

Als je voldoet aan het bovenstaande, kun je Android Auto gaan installeren. Om dat te doen, volg je de volgende stappen:

Ga naar de Google Play Store; Download de app genaamd “Droid Hardware Info”; Ga akkoord met de vereisten en machtigingen van de applicatie en ga vervolgens naar het tabblad “Systeem”; Zoek voor het kopje “Processor” en onthoud/schrijf op wat er onder dit kopje staat, want dit heb je later nodig; Open Google Chrome; Ga naar de website “APK Mirror” en zoek de meest recente versie van Android Auto op; Selecteer de versie waarbij je processor staat, dit is hetgeen wat je eerder hebt onthouden/opgeschreven; Download de app; Wanneer de app is gedownload, tik je op “Installeren” om Android Auto te installeren.

Zoals je merkt, is het best even een werkje om Android Auto op je telefoon te installeren. Sterker nog, dan ben je er nog niet. Je moet het besturingssysteem namelijk ook nog in je auto installeren. Nog even geduld dus, maar je bent er bijna!

Hoe installeer je Android Auto in je auto?

De tweede stap is dus het installeren van Android auto in je auto en anders dan je allicht denkt, doe je dat niet via je auto. Hoe je het wel doet, lees je als volgt:

Vind een USB-kabel die je ook aan je telefoon kan verbinden; Verbind de USB-kabel aan je telefoon en je auto (zorg er wel voor dat je toestel ontgrendeld is wanneer je ‘m verbindt).

En voila. Na het volgen van deze twee stappen zal de applicatie opstarten, waarna je een versimpelde versie van het Android-systeem te zien krijgt op je dashboard of smartphone. Het installeren van Android Auto in je auto is dus een stuk sneller gedaan dan het installeren van het besturingssysteem op je telefoon. Om te voorkomen dat je Android smartphone onderweg kapot gaat, raden we je aan een auto telefoonhouder te gebruiken. Op die manier zit je smartphone stevig vast tijdens het rijden. Een andere oplossing is een telefoonhoesje met koord. Zo is je smartphone niet alleen goed beschermd maar hangt het toestel ook nog veilig om je nek, waardoor het tijdens het rijden niet zomaar kan beschadigen.

Mocht Android Auto nou niet werken, kun je proberen een andere versie van de APK te downloaden. Deze vind je simpelweg weer op de APK Mirror website en om een andere versie te installeren, hoef je alleen maar weer het eerste stappenplan te herhalen.