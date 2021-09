De garage een nieuwe look geven – begin bij een nieuwe garagevloer

Er zijn veel mogelijkheden om een garage een nieuwe look te geven en de meeste huiseigenaren hebben moeite om te beslissen welke kant ze op willen. Een doeltreffende manier om te beginnen met het nadenken over een nieuwe look is om te beginnen bij de garagevloer, en daarbij de keuze te maken voor een gietvloer. Wanneer je de kosten gietvloer uitrekent, zul je ook positief verrast zijn!

We erkennen over het algemeen nauwelijks het belang van vloeren voor garages.

De vloeren van garages ondergaan meestal hoge druk door de zware voertuigbewegingen. De vloeren raken gemakkelijk bevlekt waardoor de hele garage er onaantrekkelijk uitziet. Het bepalen van garagevloeren is even belangrijk als het kiezen van vloeren voor je huis. Niet alle op de markt verkrijgbare vloermogelijkheden zijn geschikt voor garages. Veerkrachtige, harde en duurzame vloeren die tegen alle weersomstandigheden bestand zijn en bestand zijn tegen vlekken zijn aan te bevelen voor garages als vloermogelijkheden. Een gietvloer bijvoorbeeld. Hieronder een aantal opties om over na te denken bij het kiezen van een nieuwe garagevloer.

Beton cire vloeren zijn zeker een van de beste optie voor garages. Betonnen vloeren zijn over het algemeen hard en veerkrachtig. Ze kunnen onder hoge druk presteren zonder enige slijtage. Betonnen vloeren zijn minder duur en zijn ook haalbaar als je een lager budget hebt. Gepolijste betonnen oppervlakken zien er daarnaast goed uit. Gepolijste betonnen afwerkingen zijn over het algemeen vlekbestendig en gemakkelijk schoon te maken.

Epoxy vloeren zijn een slimme keuze voor bestaande vloeren. Epoxy is een taaie en duurzame coating die op elke vloer gebruikt kan worden. Het kan gebruikt worden op betonnen vloeren en stenen vloeren. Epoxy vloeren zijn er in vele aantrekkelijke kleuren en kunnen gemakkelijk schoongemaakt worden. Let wel op: voordat je voor epoxy kiest, moet je er zeker van zijn dat je ondervloeren bestand zijn tegen vocht en dat er geen vochtigheid wordt waargenomen. Epoxy is niet geschikt voor vloeren die vocht absorberen.

Rubber tegelvloeren zijn gemakkelijk te installeren. Rubberen tegels zijn verkrijgbaar als soepele matten en tegels. Deze vloerbedekking kan gemakkelijk geïnstalleerd worden en is een goede optie voor doe-het-zelvers. Vloeren van rubberen tegels vergen minder onderhoud en kunnen gemakkelijk schoongemaakt worden. Ze zijn bestand tegen alle klimatologische omstandigheden. Deze vloeren kunnen op alle ondervloeren gelegd worden, vooral op betonnen vloeren.

Daarnaast kun je een aantal attributen toevoegen aan jouw nieuwe vloer zodat deze nog meer voordelen biedt, waaronder:

Anti-sliplaag: Een gietvloer is glad, strak en naadloos. Dat is de kracht van een gietvloer, maar hierdoor is het iets makkelijker om over de vloer uit te glijden. Voorkom dit met een extra anti-sliplaag.

Geluiddempende laag: Van zichzelf is een gietvloer al flink geluiddempend. Zo is een gietvloer veel stiller dan bijvoorbeeld een houten vloer. Maar voor liefhebbers van stilte is het mogelijk om de vloer nog stiller te maken met een extra geluiddempende laag.