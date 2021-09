Een Porsche voor het hele gezin

Prijzige Porsche

Er is een onderwerp dat direct getackeld moet worden, de prijs. Het is geen toeval dat 'prijs' en 'Porsche' allebei met een letter p begint. De aanschafprijs van een Porsche ligt hoger dan die van een Volkswagen. En ook bij een Porsche kunnen de bijkomende opties snel in de papieren lopen. Er is wel een groot verschil in status. De status van mensen die in een Porsche rijden, ligt aanzienlijk hoger dan die van mensen die rijden in een Volkswagen. Dit gaat natuurlijk ook gepaard met een hogere kwaliteitsnorm en meer rijplezier. Porsche heeft een naam opgebouwd en die moeten ze hoog houden. En dat trekt mensen aan. De naam, de kwaliteit en het genot van rijplezier.

Porsche familieauto

Dat Porsche een ultieme gezinsauto maakt, zal misschien als een verrassing klinken. Toch heeft Porsche meerdere modellen in het assortiment die voldoen aan het label gezinsauto. Een voorbeeld zal misschien wat duidelijk maken. De Porsche Panamera 4 Sport Turismo voldoet prima. Het is de stationuitvoering van de Panamera. Dat geeft je meer ruimte om bijvoorbeeld de kinderwagen achterin te stoppen. Maar de Panamera is ook uit te rusten met een trekhaak. Tel daarbij op dat de Porsche Panamera 4 Sport Turismo standaard wordt geleverd met een motor van 330 pk. Daar kan je makkelijk een caravan achter hangen. Dat lijkt misschien een gekke gedachte, maar in Duitsland en Frankrijk is deze combinatie vaak te zien. Dit laat zien dat Porsche steeds meer de harten verovert van de 'gewone man'. De vader die toch echt een gezinsauto wil hebben, met status. En ook gewoon een weekend mee kan nemen naar de Nürburgring.

Porsche voor de gewone man

Het lijkt misschien een droom voor veel mensen, maar een Porsche is betaalbaarder dan vaak gedacht wordt. Misschien is de keus van een gloednieuwe Porsche net iets te veel, maar er zijn tal van tweedehands modellen die betrouwbaar en betaalbaar zijn. Daardoor is het rijden van een Porsche voor de gewone man een haalbare droom.