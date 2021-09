Weinig slijtage

Bij reguliere auto’s met een verbrandingsmotor, heb je te maken met een hoop techniek en bewegende onderdelen. Met name in de motor zitten een hoop onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Bedenk maar eens hoe een verbrandingsmotor werkt en welke onderdelen in dat proces kunnen slijten of kapot kunnen gaan. Cilinder, krukas, kleppen, nokkenas en zelfs de bougies. Dit is maar een kleine opsomming van enkele onderdelen.

Al deze onderdelen zijn niet aanwezig bij een motor in een elektrische auto. Dat scheelt dus enorm in het onderhoud, maar ook in reparatiekosten en slijtage. Simpelweg omdat die onderdelen er niet inzitten en dus ook niet kunnen slijten of stuk kunnen gaan. Natuurlijk zijn er ook onderdelen waar je nog steeds mee te maken hebt. Denk daarbij aan de aandrijving. Alle kracht en beweging moet vanaf de elektromotor overgebracht worden naar de wielen.

De onderdelen die daarmee te maken hebben, slijten wél bij een tweedehands Tesla. We hebben het hier voornamelijk over de technische onderdelen. Maar binnen in een Tesla zijn er ook onderdelen of stukken die kunnen slijten. Een stoel wordt elke keer als er gereden wordt gebruikt. Een stoel slijt ook. Maar ook het scherm in de Tesla. Dat enorme grote scherm is altijd in gebruik. Naast de veelzijdige functionaliteit, is het scherm ook te gebruiken voor entertainment of simpel internetgebruik. Zo kan je zelfs gamen op de Tesla.

Levensduur accu

Misschien is het belangrijkste punt ter controle wel de accu. Die is namelijk niet anders dan bij een smartphone. De levensduur neemt af over de loop van de jaren. En ook de aantallen qua laadcyclus. Hoe vaker de accu wordt opgeladen, des te meer de kwaliteit van de accu zal afnemen. Dit is in de Tesla te raadplegen. Zo is te zien op hoeveel procent de accu zit. Dit vertaalt zich terug in de afstand die afgelegd kan worden met de auto. Waarom dit van belang is bij de aankoop is vrij eenvoudig; een nieuwe accu is zeer prijzig. Heeft een Tesla een nieuwe accu nodig, dan is een compleet nieuwe Tesla waarschijnlijk interessanter.