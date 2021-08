Actieradiusangst? De Polestar 2 heeft geen idee wat dat is

Laten we voor de volledigheid de officiële naam van de betaalbaarste Polestar gebruiken: Polestar 2 Standard Range Single Motor. Die vult sinds begin dit jaar het leveringsprogramma van de Polestar 2 aan en brengt de vanafprijs met 8.000 euro omlaag naar 45.900 euro. Hij heeft een 224 pk leverende elektromotor – die de voorwielen aandrijft – en haalt op zijn 63 kWh-batterij een bereik van tot wel 440 kilometer.

Polestar 2 Standard Range Single Motor is een ideale caravantrekker

Dat de Polestar 2 Standard Range Single Motor in 7,4 seconden naar 100 km/h stuift, is leuk om en passant te laten vallen als je met vrienden in de kroeg zit. Relevanter zijn het trekgewicht – alle Polestar 2-modellen kunnen met speels gemak een aanhanger van 1500 kilo trekken – en de laadsnelheid. Want als je de Standard Range Single Motor aan een snellader hangt, heb je al na één kopje koffie weer een paar honderd kilometer in je accu.

Noem de Polestar 2 Standard Range Single Motor geen basismodel!

De Polestar 2-prijslijst begint met de Standard Range Single Motor, maar een instapper of basismodel kun je hem niet noemen. Het woord ‘basis’ suggereert dat je voor een dubbeltje op een houtje moet bijten, terwijl je in de Polestar 2 juist op de eerste rang zit. En daar staan in iedere Polestar elektrisch verstelbare, verwarmbare stoelen met een instelbare lendensteun. Een automatische airco met twee zones houdt je koel, een high-performance audiosysteem met acht speakers houdt je geëntertaind. Bij zijn lancering was de Polestar 2 de eerste auto ter wereld met een geïntegreerd Android-infotainmentsysteem met toegang tot Google-services, zoals Google Maps, Google Assistant en de Google Play Store.



Iedere Polestar 2 heeft led-verlichting, cruisecontrol en park assist

We kunnen een hele webpagina vullen met de standaarduitrusting van de Polestar 2 Standard Range, maar dat gaan we niet doen. Lange opsommingen lezen niet fijn en bovendien kun je heel eenvoudig op de Nederlandse Polestar-site zien dat de uitvoering kosteloos led-verlichting, 19-inch lichtmetalen wielen, cruisecontrol, park assist en een hele reeks veiligheidssystemen meekrijgt. In het Plus-pakket vind je een zonnedak en een verwarmbare achterbank. De Pilot-optie voegt extra rijassistenten toe.

Polestar 2 Long Range Single Motor met bereik van 540 kilometer

En als je denkt: ‘mmh, 440 kilometer is nét iets te weinig voor mijn mobiliteitsbehoeften’, dan is er altijd nog de Polestar 2 Long Range Single Motor. Die staat voor je deur vanaf 49.900 euro en haalt een actieradius van liefst 540 kilometer. Voor echte performanceliefhebbers levert Polestar al sinds het begin de Polestar 2 Long Range Dual Motor: met vierwielaandrijving, 408 pk en een 0-100 km/h-tijd van 4,7 seconden.