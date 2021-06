De laatste Monaco Grand Prix?

Het circuit van Monte Carlo is zelfs zonder Formule 1 al een veeleisende baan. Was je er nog nooit? Zo ver weg is het vorstendom niet, ongeveer 1.400 km van Amsterdam. Heb je geen zin in die rit, dan kun je het circuit testen op een simulator. Bij Casinoraadgever vind je uiteenlopende racespelletjes met een hoog gehalte aan realiteit. Je waant je werkelijk aan het stuur van een Red Bull RB 16B of een Mercedes-AMG F1 W12 E Performance; de laatste dan zonder de wielmoerproblemen die Valtteri Bottas op hetzelfde Grand Prix gebeuren deden sneuvelen.

Meer dan alleen maar een race

We houden de oren gespitst, maar eerlijk gezegd betwijfelen we het dat er ooit een einde komt aan dit prestigieuze evenement. Monaco was tenslotte één van de eerste gastheren in de geschiedenis van de Formule 1 en deze sport zit de Monegasken in het bloed. Bovendien zou het vorstendom een flinke financiële opdonder krijgen. Jaarlijks trekt deze Grand Prix in het op één na kleinste land ter wereld ongeveer 100.000 toeschouwers. Dat is een bevolkingsgroei van ongeveer 500%. De hotels, restaurants en cafés in de buurt doen dan gouden zaken, evenals de jachthaven in La Condamine. Om nog maar te zwijgen van exclusieve Hôtel de Paris en de casino’s in Monte Carlo.

De Grand Prix is normaal gesproken altijd in de maand mei. Het is indrukwekkend om te zien hoe de stad in de loop van 14 dagen - of hoofdzakelijk nachten - omgetoverd wordt zodat het plaats kan bieden aan coureurs, celebrities en gewone bezoekers. Vrachtwagens en opleggers rijden af en aan, onder andere met tribunes voor het publiek. Die dingen zijn reusachtig maar ook high-tech. Het mag de kijkers aan niets ontbreken. Het spektakel is dan ook meer dan de moeite waard.

Bochtenwerk en een tunnel

Typisch aan het krappe, smalle circuit van Monte Carlo zijn de hoogteverschillen en vooral de scherpe bochten. Elkaar daar proberen voorbij te steken is gekkenwerk. Alleen de Boulevard Albert I, waar de race start, biedt een recht stuk weg waar de piloten kunnen proberen elkaar in te halen. Er is zelfs een punt op het circuit waar de coureurs door een tunnel moeten racen.

Ware het niet dat Monaco al sinds bijna een eeuw op het F1-schema staat, dan zou het wellicht geweigerd worden om veiligheidsredenen. Maar het blijft bestaan; dat is een geluk, niet alleen voor de miljoenen fans, maar ook voor de coureurs. Voor hen is deze uitdaging de ultieme test van hun vaardigheden. Zelfs als ze nooit op het podium van een wereldkampioenschap eindigen, zolang ze maar Monte Carlo winnen, kunnen ze alsnog fier zijn. Voor onze “landgenoot” Max Verstappen die momenteel met 25 punten aanvoert, kan het jaar 2021 dus niet meer stuk.