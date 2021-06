Wie durft?! Win de ervaring van je leven: een parachutesprong bij Sky Dive Teuge

Onder de meest sensationele ervaringen die wij in auto’s hebben meegemaakt, vallen de ritten op het circuit, met een geprepareerde raceauto. Geweldig, die afwisseling tussen de schoppen in je rug bij het accelereren en de stompen in je maag bij het remmen. Daar is zelfs de heftigste achtbaanrit niets bij!

Heftiger dan met een racewagen over het circuit

Nóg heftiger dan met een racewagen over het circuit denderen, is een parachutesprong. Vanuit het vliegtuig ervaar je eerst 40 seconden lang een ongekende acceleratie in het 'luchtledige'. Vervolgens word je hevig afgeremd door de openklappende parachute. Bám! Je hangt. Nu kun je rustig om je heen kijken, terwijl je geleidelijk naar de grond zweeft. Wat een ervaring!

Hoe ziet een tandemsprong bij Skydive Teuge eruit?

En die kun je meemaken bij Sky Dive Teuge als je meedoet aan onze winactie. We geven een tandemsprong weg. Dat betekent dat je samen met een ervaren instructeur - na een korte briefing - veilig de allereerste parachutesprong van je leven maakt. Ben je gewoon gezond en beschik je over een gezonde dosis lef? Dan ben je klaar voor deze life time experience.

Hoe kun je de parachutesprong bij Skydive Teuge winnen?

Doe mee met onze winactie en maak kans op een tandemsprong bij Sky Dive Teuge. Wat moet je doen? Simpel. Vul het onderstaande formulier in; we hebben alleen je naam en e-mailadres nodig. Op maandag 14 juni trekken we uit alle inzendingen een winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe dus snel mee!